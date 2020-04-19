(Özel) Tatil bölgelerindeki sokağa çıkma kısıtlaması havadan görüntülendi
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Burhaniye, Edremit, Ayvalık, Gömeç, Güncel

(Özel) Tatil bölgelerindeki sokağa çıkma kısıtlaması havadan görüntülendi

Bu hafta sonu 31 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Balıkesir'in ünlü turizm merkezleri Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık'ta vatandaşlar evlerine kapandı.

19.04.2020 09:32 | Son Güncelleme: 19.04.2020 09:33
(Özel) Tatil bölgelerindeki sokağa çıkma kısıtlaması havadan görüntülendi

Bu hafta sonu 31 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Balıkesir'in ünlü turizm merkezleri Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık'ta vatandaşlar evlerine kapandı. Bölgede özellikle hafta sonları on binlerce insanın uğrak yeri olan kordon boyları boş kaldı.

Edremit'in Akçay, Zeytinli, Güre, Altınoluk, Burhaniye'nin Ören ve Öğretmenler Mahallesi, Gömeç'in Karaağaç Mahallesi, Ayvalık'ın şehir merkezi ve Alibey (Cunda) Adası'nda güneşli ve sıcak havaya rağmen alınan önlemlerin de etkisiyle sahiller boş kaldı. Bölgede polis ve jandarma ekipleri ise denetimlerini sıklaştırdı. İhlas Haber Ajansı tarafından havadan çekilen görüntülerde ilkbahar aylarında özellikle hafta sonları on binlerce insanın geldiği sahil ve çay bahçelerinin boş olduğu gözlendi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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