Özel Tarihte Teknede "Evet" Dediler

Burdur'da evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen çift, teknede nikah kıydı.



Evlenmek için 07.07.2017 tarihini seçen Serkan Akyüzlü ile Gamze Biçer çifti Burdur Gölü'nde teknede düzenlenen nikah töreninde ömür boyu mutluluk için "evet" dedi.



Çiftin nikahını Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz kıydı.



Ercengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Burdur'da ilk defa teknede nikah kıydıklarını belirtti.



Burdur halkının daima hizmetinde olduklarını ifade eden Ercengiz, teknede nikah kıyılmasının kendileri içinde değişiklik olduğunu söyledi.



Belediye Başkanı olarak bugün çok sayıda nikah kıydıklarını dile getiren Ercengiz, "Genç kardeşlerimiz ömürleri boyunca unutmayacağı bir nikahı teknede uygun bulduysa biz de fırsat yarattık ve geldik. Benim içinde bir değişiklik, farklılık oldu. Örnek teşkil etsin istemiyorum. Çünkü bu yamaç paraşütünde de başlayacak önümüzdeki süreç içerisinde büyük bir ihtimalle. Dalarak devam edecek. Bunu yapmayı düşünen genç arkadaşlarımıza yükseklik korkum olduğunu ve klostrofobim olduğunu hatırlatayım. En fazla teknede nikah kıyabiliriz. Daha ötesi yok diyorum." diye konuştu.



Ercengiz, bu özel tarihte belediye olarak yoğunluk yaşadıklarını ve gençlerin nikahlarına yetişmeye çalıştıklarını söyledi.



Çifte mutluluk dileyen Ercengiz, şöyle devam etti:



"Nikah talebi olan arkadaşlarımızın akılda kalan bir tarih olması açısından onlar için özel bir gün oluyor. Bizimde bugün Burdur Belediyesi olarak rekor kırdığımız bir gün oldu. Hatta mesai saatine yetmeyen ve akşam devam edeceğimiz nikahlarımız var. Onlar için özelse bizim için de çok özel. Biz gücümüz yettiği ölçüde, en azından kendi adıma yetişmeye çalışıyorum. Memur arkadaşlarımız da çiftlerimizin bu talebini geri çevirmemeye gayret ediyorlar. "



Ercengiz, çifte Türk bayrağı ve fincan takımı hediye etti.



Damat Serkan Akyüzlü ise tarihin kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Biz de birlikteliğimizin ikinci yılını kutluyorduk. Bugün de nikahımızı kıydık, mutluyuz. Herkese teşekkür ederiz. Teknede olması daha güzel oldu." dedi.



Gelin Gamze Biçer ise bu mutlu günde kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti.



Nikahın ardından çift ve davetliler tekne ile Burdur Gölü'nde gezinti yaptı. Turda genç çift dans edip, göl manzarasında fotoğraf çektirdi.



Öte yandan, Burdur'da 07.07.2017 tarihinde 19 çiftin nikahının kıyıldığı öğrenildi.