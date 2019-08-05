(Özel) Taksim Meydanında turistlerden para çalan Suriyeli kadın yakalandı

Taksim Meydanında turistlerin çantalarından para çalan Suriyeli kadın hırsız, turistin durumu fark etmesi üzerine yakayı ele verdi. Gözaltına alınan hırsız emniyete götürüldü.

Olay, Taksim Meydanında dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunus uyruklu vatandaşların çantalarında bulunan paraları çaldıktan sonra aynı kişileri tekrar soymak isteyen Suriye uyruklu Fatma S. isimli şahıs, Tunuslu vatandaşların durumu fark etmesi üzerine yakayı ele verdi. Fatma S.'nin, çantasını karıştırdığını gören Tunuslu kadın bir anda bağırmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar kadının yanına geldi.

Tunus uyruklu kadının, Suriyeli hırsızın çantasını karıştırdığını ve parasını çaldığını söylemesi üzerine güven timleri olay yerine geldi. Neye uğradığını şaşıran Suriyeli kadın hırsız, büyük panik yaşadı. Hırsız, Tunuslu kadından çaldığı paranın nerede olduğunun sorulması üzerine, parayı diğer hırsız arkadaşına verdiğini onun da olay yerinden uzaklaştığını söyledi. Gözaltına alınacağını anlayan kadın hırsız, arkadaşını arayıp parayı getirmesini isteyeceğini söyledi. Hırsız, polisin gözetiminde arkadaşını aradı ancak diğer hırsız parayı getirmeyi reddetti. Bunun üzerine polis, kadın şahısı kelepçeleyerek emniyete götürdü. Tunuslu kadın ve ailesinin de emniyete giderek hırsızdan şikayetçi olacağı öğrenildi.

"Hırsızlar, ekmeğimizle oynuyor"

Hırsızların, turistleri dolandırarak esnafın ekmeğiyle oynadığını söyleyen bir kestane satıcısı, "Ben kestaneciyim, buradaki arkadaştan su almaya geldim. Buradan bir grup Arap aile çıkıyordu. Onlar da aileleri kıskaca alıyor. Aileyi kıskaca alanlar 7-8 kişiler ve Suriyeliler. Daha sonra biri parayı çalıp, diğer hırsıza veriyor. Parayı alan hırsız oradan uzaklaşıyor. Daha sonra polis geliyor ama parayı alan gitmiş oluyor. Adam zaten almış gitmiş parayı, turistleri kıskaca almışlar. O turistin 2 bin 500 dolarını almışlar. Turist o parayla kestane alacaktı, simit alacaktı, restorana gidip yemek yiyecek bu şekilde parayı esnafa dağıtmış olacaktı. Ama 7-8 kişi Suriye'den gelmiş, burada hırsızlık yapıyor, parayı çalıyorlar" dedi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Fatma S.'nin benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlendi. Polisin, diğer şüphelileri yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA