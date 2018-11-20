Taksim'in Göbeğindeki Portakal Ağacı Görenleri Şaşkına Çevirdi

İstiklal'de Hüseyin Ağa Camii'nin bahçesinde bulunan portakal ağacı, görenleri şaşkına çevirdi.

Taksim'de İstiklal Caddesi'nin göbeğindeki portakal ağacı görenleri şaşkına çevirdi. Hüseyin Ağa Camii'nin bahçesinde bulunan portakal ağacını gören vatandaşların şaşkınlığı kameralara yansıdı. Portakal ağacı ilgisini çeken Ahmet Orakçe ise, "Beyoğlu'nda olmaz diyorlar ama Taksim'in ortasında oluyor işte. Çok güzel bir şey. Tadına baktım, çok ekşi bir tadı var" şeklinde konuştu. - İSTANBUL