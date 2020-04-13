(Özel) Taksim'de yasağa uymayan şahıs camdan kaçmaya çalışırken yakalandı
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Asayiş Büro, Beyoğlu, Taksim, 3. Sayfa

(Özel) Taksim'de yasağa uymayan şahıs camdan kaçmaya çalışırken yakalandı

Taksim'de korona virüsle mücadele kapsamında ruhsatsız bir kıraathanede kumar oynandığı ihbarını alan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerine baskın düzenledi.

13.04.2020 15:47 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:01
(Özel) Taksim'de yasağa uymayan şahıs camdan kaçmaya çalışırken yakalandı

Taksim'de korona virüsle mücadele kapsamında ruhsatsız bir kıraathanede kumar oynandığı ihbarını alan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerine baskın düzenledi. Baskın esnasında içeridekilerden biri camdan kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı. Toplamda 22 vatandaşa yaklaşık 70 bin lira idari para cezası kesildi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs nedeniyle Türkiye'de alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle kıraathanelerin faaliyetlerine geçici olarak son verilmişti. Ancak bu yasağı dikkate almayarak halkın sağlığını tehlikeye atan bir kıraathane işletmecisi, Beyoğlu Taksim'de kaçak olarak ruhsatsız iş yerini açtı. Vatandaşları içeriye alan işletmeci burada oyun oynatmaya başladı. Bu kapsamda virüsle mücadele kapsamında çalışmalarına devam eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Süslü Saksı Sokak üzerindeki bir binanın üçüncü katında ruhsatsız bir kıraathanenin açıldığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren polis, Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle beraber iş yerine baskın düzenledi. Baskında neye uğradığını şaşıran vatandaşlara polis oldukları yerde kalmalarını söyledi.

Camdan kaçmaya çalışırken yakalandı

Ancak uyarıya rağmen içeridekilerden biri iş yerinin camından atlayarak kaçmak istedi. Beyoğlu polisinin dikkati sonucu şahıs kıskıvrak yakalandı. Hareketli anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Yakalanan şahıs yerine oturtulurken, polis ise vatandaşların kimliklerini alarak Genel Bilgi Tarama(GBT) sorgularını yaptı. Sorguların ardından içerideki 22 kişiye "Hıfzısıhha Kanununa ve tedbirlerine uymama" gerekçesiyle toplamda 69 bin 300 lira idari para cezası kesildi.

İşlemlerin ardından ruhsatsız çalıştırılan kıraathane zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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