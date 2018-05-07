Taksim'in Göbeğinde Turiste Kapkaç Şoku! Olay Anı Kamerada
Taksim Meydanı'nda bir kadın, taksiye bindiği sırada kapkaççının saldırısına uğradı. Çantayı çalan kapkaçı polis kovalamacası sonucu yakalanırken olay anı kameraya yansıdı.
Taksim Meydanı'nda taksiye binmek isteyen kadının çantası kapkaççı tarafından çalındı. Polis ekiplerinin peşinden koştuğu Suriye uyruklu zanlı kısa sürede yakalandı. Zanlının kaçarken attığı çantasını alan kadın ise şikayetçi olmazken, yaşanan anlar kameraya yansıdı.
KADIN, TAKSİYE BİNDİĞİ SIRADA KAPKAÇÇI ÇANTASINI ÇALDI
Olay, önceki gün öğle saatlerinde Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. Otelinden çıkan bir kadın park halindeki taksiye yöneldi. Kadın binmek için taksinin kapısını açtığı esnada yanına yaklaşan şahıs çantasını çalarak kaçmaya başladı.
POLİS KOVALAMACASI SONUCU ZANLI YAKALANDI
Meydan üzerinden Ferideye Caddesi'ne giden zanlıyı fark eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliği ekipleri koşarak peşinde düştü. Kısa süreli kovalamacanın ardından zanlı kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının kaçarken attığı çanta ise kadına teslim edildi.
ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLİRKEN OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Kadının şikayetçi olmadığı zanlı, polis ekipleri tarafından Taksim Polis Merkezine götürüldü. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen kapkaççı Abbas Al Mustafa (26) sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kapkaç anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kadın taksiye binmek için kapıyı açıyor. O esnada kadının arkasından yaklaşan şahıs, çantayı kapkaç yapıyor. Kadının çantayı vermemesi üzerine saniyelik arbede yaşanıyor. Ardından çantayı alan şahıs kaçarak uzaklaşıyor. Kadın ise taksiye biniyor, vatandaşlar da yanına geliyor.
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asın abi kesin kolunu biyerini . böyle adalet olmadıkça bu olaykar çok olurCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Şikayetçi olmadığın için beter olCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır