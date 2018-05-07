Taksim'in Göbeğinde Turiste Kapkaç Şoku! Olay Anı Kamerada

Taksim Meydanı'nda taksiye binmek isteyen kadının çantası kapkaççı tarafından çalındı. Polis ekiplerinin peşinden koştuğu Suriye uyruklu zanlı kısa sürede yakalandı. Zanlının kaçarken attığı çantasını alan kadın ise şikayetçi olmazken, yaşanan anlar kameraya yansıdı.

KADIN, TAKSİYE BİNDİĞİ SIRADA KAPKAÇÇI ÇANTASINI ÇALDI

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. Otelinden çıkan bir kadın park halindeki taksiye yöneldi. Kadın binmek için taksinin kapısını açtığı esnada yanına yaklaşan şahıs çantasını çalarak kaçmaya başladı.

POLİS KOVALAMACASI SONUCU ZANLI YAKALANDI

Meydan üzerinden Ferideye Caddesi'ne giden zanlıyı fark eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliği ekipleri koşarak peşinde düştü. Kısa süreli kovalamacanın ardından zanlı kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının kaçarken attığı çanta ise kadına teslim edildi.

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLİRKEN OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Kadının şikayetçi olmadığı zanlı, polis ekipleri tarafından Taksim Polis Merkezine götürüldü. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen kapkaççı Abbas Al Mustafa (26) sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kapkaç anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kadın taksiye binmek için kapıyı açıyor. O esnada kadının arkasından yaklaşan şahıs, çantayı kapkaç yapıyor. Kadının çantayı vermemesi üzerine saniyelik arbede yaşanıyor. Ardından çantayı alan şahıs kaçarak uzaklaşıyor. Kadın ise taksiye biniyor, vatandaşlar da yanına geliyor.