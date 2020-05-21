(Özel) Taksim'de İranlı turistin yaşadığı gasp dehşeti kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

(Özel) Taksim'de İranlı turistin yaşadığı gasp dehşeti kamerada

Taksim'de kendilerini polis olarak tanıtan iki şahıs, İranlı turisti üst aramasını yaparak gasp ettikten sonra tekme tokat dövdü.

(Özel) Taksim'de İranlı turistin yaşadığı gasp dehşeti kamerada
21.05.2020 11:18 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:18

Taksim'de kendilerini polis olarak tanıtan iki şahıs, İranlı turisti üst aramasını yaparak gasp ettikten sonra tekme tokat dövdü. Dehşet anları kameralara yansırken, Beyoğlu polisi tarafından kısa sürede yakalanan suç makinesi zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 14 Mart günü saat 01.15 sıralarında Beyoğlu Taksim Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde valiziyle birlikte dışarıda olan İran uyruklu Mahdiyar B.'nin yanına kimliği belirsiz iki şahıs geldi. Turistle bir süre sohbet eden şahıslar ardından kendilerini polis olarak tanıttı. Daha sonra yol kenarına çeken şahıslar, turisti kulübeye yaslayıp üst aramasını yapmaya başladı. O esnada şahsın parasını ve telefonuna el koyan şahıslar, tepki göstermesi üzerine turisti tekme tokat dövdü. Saniyelerce turisti darp eden şahıslar kaçarak kayıplara karışırken, turist ise bir süre peşlerinden koşarak zanlıları yakalamaya çalıştı.

İranlı turist dehşeti yaşadı

Turistin yaşadığı dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki şahıs İranlı turistin yanına gelerek sohbet ediyor. Sahte kimlik göstererek kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar, turisti yol kenarına çekiyor. Turistin üst aramasını yapan şahıslar onu gasp ediyor. Gasbın ardından turist tekme tokat dövülüyor. Şahıslar kaçarken turist ise peşinden koşuyor.

Şüpheli kısa sürede yakalandı

Olayın ardından turistin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği görevlileri, turistin sözlü ifadesinin ardından çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şahısların eşkalini bekleyerek birinin kimliğini tespit etti. Bölgede çalışmalara başlayan Beyoğlu polisi, Şevket Y.'yi Turan Caddesi ile Yeni Kafa Sokak kesişiminde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Suç makinesi zanlı tutuklandı

Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere Taksim Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyette "yağma", "gasp", "kapkaç" ve "uyuşturucu madde imalatı" gibi suçlardan kaydı bulunan Şevket Y., suçunu kabul etti. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu Haber
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor Haber
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün Haber
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti Haber
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
Şarkıcı Merve Özbey 'Çocuk yapın da görelim' diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor?
Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim...
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Dün serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu, bugün tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Dün serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu, bugün tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı
Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı
Van'daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
Van'daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı
TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı
Pentagon'dan sızdırılan koronavirüs raporu Beyaz Saray ile çelişti! Aşı için iki farklı tarih verildi
Pentagon'dan sızdırılan koronavirüs raporu Beyaz Saray ile çelişti! Aşı için iki farklı tarih verildi
'Berberiz, tıraş etmeye geldik' deyip 83 yaşındaki adamın 30 bin lirasını çaldılar
"Berberiz, tıraş etmeye geldik" deyip 83 yaşındaki adamın 30 bin lirasını çaldılar
Chelseali futbolcu Kante, koronavirüs endişesi nedeniyle antrenmana katılmadı
Chelseali futbolcu Kante, koronavirüs endişesi nedeniyle antrenmana katılmadı
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel tarih verdi
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel tarih verdi
Narkotik köpeğini hesaba katmadılar! Taşın altından bile uyuşturucu çıktı
Narkotik köpeğini hesaba katmadılar! Taşın altından bile uyuşturucu çıktı
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için 'HES kodu' uygulaması başladı
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı
Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti
Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti
Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı
Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Meral Akşener Süreyya Önder Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu
Magazin Sezen Aksu Jennifer Lopez Tuba Büyüküstün Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Metin Oktay İlhan Cavcav Kenan Sofuoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bursa Kadın Futbol Twitter
Şu an buradasınız: (Özel) Taksim'de İranlı turistin yaşadığı gasp dehşeti kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 11:19:11. #1.14#
title