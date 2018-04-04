Taksi Şoföründen Örnek Davranış

Atatürk Havalimanı'nda taksi şoförlüğü yapan Lütfü Gül'den örnek davranış. Gül, İranlı müşterisinin takside unuttuğu, 15 bin doları sahibine teslim etti.

Atatürk Havalimanı'nda bir takside şoför olarak çalışan Lütfü Gül, dış hatlar terminalinden aldığı İran vatandaşı Amir Katani'yi Şişli'de gideceği yere bıraktıktan sonra, arabada bir çanta buldu. Çantanın içine baktığında bir pasaport ve 15 bin dolar olduğunu gördü. Çantayı Havalimanı Taksiciler Kooparatifi yetkililerine teslim eden Gül, çantanın sahibine ulaşmaya çalıştı.

Parasının bulunduğunu polisten öğrendi

Parasının kaybolduğunu anlayan Amir Katani, Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğüne gelerek tutanak tutturdu. Atatürk Havalimanı Taksiciler kooparatifi yönetiminin olayı emniyet yetkililerine bildirmesinin ardından Amir Katani ile irtibata geçen polis memurları parasının Havalimanı taksi durağında olduğunu söyledi. 15 Bin dolar parasını ve pasaportunu almak için Havalimanı Taksiciler Kooparatifine gelen Amir Katani, "Önce arkadaşa teşekkür ederim. Türk Polisine teşekkür ederim. Birde şoför arkadaşa teşekkür ederim benim paramı iade ettiği için"dedi.

2 bin 500 lira maaşla çalıştığı takside 15 bin dolar bulup sahibine teslim etti

Şoför olarak çalıştığı takside aylık yaklaşık 2 bin 200 ile 2 bin 500 lira arası maaş alan Lütfü Gül, arabada bulduğu 15 bin dolar yaklaşık 60 bin lirayı sahibine teslim ederek örnek bir davranışta bulundu. Bu örnek davranışı ile herkesin taktirini toplayan Gül,"Müşterileri dış hatlar peronundan aldım. Şişli Etfal Hastanesinin orada bir sokağa bıraktım. Geri döndüm. Arabayı durdurduktan sonra arka koltukta bir çanta gördüm. Çantanın içini açınca para olduğunu gördüm. Hiç elimi vurmadan gelip burada yöneticilerimize teslim ettim. Ondan sonrada arkadaşlar geldi. Paralarını teslim aldılar. Hiçbir sıkıntı olmadan. Bu bizim görevimiz. Bunu yapmak zorundayız. Taksici esnafı olarak böyle şeyler bizim boynumuzun borcu. Başkasının parası bizim paramız değildir. 2 Bin 200 veya 2 Bin 500 liraya geliyor maaşımız" ifadelerini kullandı.

Annem babam dışarıda altın bile bulsan almayacaksın derdi

Çalıştığı takside yaklaşık 3 yıllık maaşı kadar parayı bulan ve sahibine teslim eden Lütfü Gül, "Benim anam babam bana sokakta altın bile bulsan almayacaksın diye tembih ederlerdi. Ben defalarca böyle şeyler bulmama rağmen götürüp sahiplerine teslim ettim. Daha önce minibüscülük yaptım. O zamanlarda telefon, cüzdan, para unutanlar oluyordu. Sahiplerine götürüyordum veya arıyordum sahiplerine teslim ediyordum. Başkasının parası bana lazım değil. Zaten Dinimizce de haram. Bize yakışmaz. Biz esnafız burada belli bir kitleyi temsil ediyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL