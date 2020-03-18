(Özel) Sultangazi'de sahte dezenfektan operasyonu: 8 gözaltı Sultangazi'de sahte dezenfektan üretimi yapılan depoya polis ekiplerince baskın düzenlendi.

Sultangazi'de sahte dezenfektan üretimi yapılan depoya polis ekiplerince baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında depodaki 7'i yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yüzlerce bidon sahte el dezenfektanı ve doluma hazır boş bidonlar ele geçirildi.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs nedeniyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği dezenfektan ürünlerinin sahtelerini hazırlayarak piyasaya sürmeye çalışan şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar neticesinde Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenleyen polis ekipleri 7 yabancı uyruklu ve 1 Türk vatandaşını gözaltına aldı. Operasyonda yüzlerce bidon sahte el dezenfektanı ve doluma hazır boş bidonlar ele geçirildi. Operasyona Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri de destek verdi. Ele geçirilen sahte ürünler, belediye ekiplerince kamyonlara yüklenilerek imha edilmek üzere götürüldü.

Gözaltına alınan 7 yabancı uyruklu ve 1 Türk vatandaşının Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA