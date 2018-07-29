Sultanbeyli'de Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle 120 Kişi Hastaneye Başvurdu
Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde bulunan bir lojistik firmasına bağlı yemek şirketinin dağıttığı yemekten yiyen yaklaşık 120 kişi soluğu hastanede aldı.
Sultanbeyli'de bir lojistik firmasına bağlı yemek yapan bir firmanın dağıttığı yemeklerden yiyen yaklaşık 120 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.
YEMEĞİ YİYEN HASTANEYE KOŞTU
Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde bulunan lojistik firmasına bağlı yemek şirketi öğle yemeğinde çorba, kaşarlı şinitzel, makarna, kavun ve dondurma dağıttı. Dağıtılan yemekten yiyen 120 kişi ise rahatsızlanarak devlet ve özel olmak üzere ilçedeki çeşitli hastanelere başvurdu.
EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde müdahale edilen kişilerin durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis ekipleri yemek firmasında inceleme yaptı. Tarım Müdürlüğünden gıda denetim ekipleri de yemek yapılan firmaya gelerek inceleme başlattı. İş yerinde yaklaşık bin kişilik yemek çıktığı öğrenilirken, bir kişinin bilgisine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Vatandaşlar hastanede tedavi altına aldı;
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Arkadaslar turkiyede gida zehirlenmelerinin en cok meydana geldigi durum tavuk etiyle ilgili ne yazikki biz hala tavuk etiyle normal koyun etini hazirlarken ayni islemlere tabiii tutyoruz aslinda yaz gunu tavuk eti cok cabuk geciyor ve zehirlenmelere sebep veriyor salmonella mikrobu turuyor onun icin yaz gunu tavuk mamullerini dikkatli kullanmak lazimCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yemek şirketleri nasıl denetlenir ? bu yemekleri önce yapanlar yemeli ...Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır