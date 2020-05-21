(Özel) Sultanbeyli'de çatı katı alev alev yandı
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(Özel) Sultanbeyli'de çatı katı alev alev yandı

Sultanbeyli Hamidiye Mahallesinde bulunan 4 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu.

(Özel) Sultanbeyli'de çatı katı alev alev yandı
21.05.2020 09:44 | Son Güncelleme: 21.05.2020 09:44

Sultanbeyli Hamidiye Mahallesinde bulunan 4 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu. Alev alev yanan çatı katı cep telefonunu kameralarına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, göre dün sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesinde bulunan 4 katlı binanın çatı katı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede alevlere teslim olan çatı katı korku dolu anlara neden oldu. Alevlerin çatı katında yükselmesiyle çevrede yoğun duman oluştu. Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde binanın çatı katı alev alev yandığı görüldü. Çevredeki vatandaşların durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildiği öğrenildi. Olayda can kaybının yaşanmadığı öğrenilirken bina da maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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