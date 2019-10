Özel sporcuların havuz sıkıntısı

12.10.2019 11:46

İZMİR'de 52 yıldır kent merkezindeki tek olimpik yüzme tesisi olarak hizmet veren Alsancak Atatürk Yüzme Havuzu'nun, bitişiğindeki hastane inşaatı risk oluşturduğu için kapatılması en çok özel sporcuları etkiledi. Yaz aylarında antrenman yapmak için merkeze 30 kilometre uzaklıktaki Narlıdere Havuzu'na giden milli takım seçmelerine hazırlanan 8 özel sporcu, eylül ayında havuzun kapanmasıyla antrenman yapamadı.

Alsancak Atatürk Yüzme Havuzu, bitişiğinde başlayan hastane inşaatı risk oluşturduğu gerekçesiyle mayıs ayında kapatıldı. Hastane inşaatının temeline çakılacak kazıklar, Atatürk Yüzme Tesisleri'nde çatlak ve yıkılma riski oluşturabileceği için 50 metrelik açık olimpik havuz ve 25 metrelik kapalı havuzda bulunan 6 bin tonun üzerindeki su tamamen boşaltıldı. Buradan yararlanan 6 kulüp, farklı alternatifler bulmak zorunda kaldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün (GSİM) sporcuları, yaz ayları için Güzelbahçe sınırlarındaki Narlıdere Yüzme Havuzu'nu kullanırken, diğer kulüpler ise olimpik olmayan kentin çeşitli yerlerindeki özel havuzlara dağıldı. Yaz sezonunun bitmesiyle ise özellikle GSİM'nin 8 özel sporcusu havuz bulamadı. Geçen aydan bu yana antrenman yapamayan özel sporcular soruna çare arıyor.YÜZMEK ONLAR İÇİN TERAPİYüzme sporuna 8 yıl önce başlayıp birçok ulusal madalya kazanan down sendromlu sporcu Sinan Kuş'un (20) annesi Semra Karakaya, mağduriyetlerinin giderilmesini beklediklerini söyledi. Yüzmenin özel sporcular için terapi olduğunu, uzun süredir antrenman yapmayan çocuklarının havuzdan soğumasından korktuklarını belirten Karakaya, "Çocuklarımızın hayatın her alanında var olmalarını istiyoruz. Oğlum 8 yıldır bu tesiste yüzüyordu. Çok emek verdik. Buranın yıkılacağı belliydi, ama yaz başında apar topar havuz kapatıldı. Belli bir süre yüzecek yer bulamadık. Narlıdere'ye gittik ama çok uzaktı. Eylül ayından beri de çocuklarımız yüzemiyor" dedi.Kasım ayında milli takım seçmeleri olacağını, her gün antrenman yapması gereken özel sporcuların 1 aydan fazladır yüzemediğini belirten Karakaya, "Yüzmek onlara terapi oluyor. Havuzdan soğumalarından korkuyoruz. Bir yer gösterilmesini istiyoruz. Yüzme sporu her gün antrenman gerektiriyor. Çocuklarımız özel durumları nedeniyle kilo almaya da müsaitler. Bu spor sağlıkları açısından da çok önemli" diye konuştu.Yüzmeyi çok sevdiğini söyleyen Sinan Kuş ise "8 yıldır yüzüyorum. Hedefim hep birinci olup, ailemi gururlandırmak. Yüzemediğim için çok üzgünüm. Maalesef havuz yok. İleride yüzme antrenörü olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.İZMİR'DE TEKAlsancak Atatürk Yüzme Tesisleri, İzmir'deki en kapsamlı havuz olma özelliği taşıyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü'ne ait olan tesislerdeki üstü açık 50 metrelik olimpik havuz, 1967 yılında yapıldı. Atlama kulesi ve 2 bin 500 kişilik üstü kapalı seyirci tribünleri de bulunan tesis, 1971 Akdeniz Oyunları ve 2005 Üniversite Oyunları dahil 52 yılda yüzlerce şampiyona ve turnuvaya ev sahipliği yaptı. Tesisteki 25 metre uzunluğundaki yarı olimpik kapalı havuz ise 1971'deki Akdeniz Oyunları için inşa edildi. Tesiste spor salonu ve kış ayları için sünger atlama trampleni de bulunuyor. Tesis bitişiğindeki hastane inşaatında temel çalışmaları sürerken, duvarlarından numune alınan havuzun en azından kapalı bölümünün açılıp açılmayacağı belirsizliğini koruyor. Havuz açılamazsa yıkılıp yeniden yapılması gündeme gelecek.

