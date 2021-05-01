Özel sporcuların ailelerine tam kapanmada destek
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Özel sporcuların ailelerine tam kapanmada destek

Özel sporcuların ailelerine tam kapanmada destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Edirne'de faaliyet gösteren Ses-Sizsiniz Spor Kulübü, ülke genelinde yaşanan 17 günlük tam kapanma kararı sonrasında, özel gereksinimli sporcularının ailelerine erzak gıda kolilerini dağıtımlarını gerçekleştirdi.

Edirne'de faaliyet gösteren Ses-Sizsiniz Spor Kulübü, ülke genelinde yaşanan 17 günlük tam kapanma kararı sonrasında, özel gereksinimli sporcularının ailelerine erzak gıda kolilerini dağıtımlarını gerçekleştirdi.

Ses-Sizsiniz Spor Kulübü Başkanı İlknur Acar yaptığı açıklamada, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte kısa sürede organize olarak yardımları hazırladıklarını belirterek, "Kulüp olarak salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan ve bu zorlu süreçte sıkıntılar yaşayan özel gereksinimli çocuklarımızı, sporcularımızı yalnız bırakmıyoruz" dedi.

"Tek tek ailelerimize teslim ettik"

Acar, "Covid-19 salgını dolayısıyla evlerinde vakit geçirmek zorunda kalan sporcularımızı telefonla arayarak sağlıkları ile alakalı bilgilerini düzenli olarak almaya çalışıyoruz. Ayrıca her Ramazan ayında düzenli olarak dağıtmaya çalıştığımız yardımlarımızı da tam kapanma kararı sonrası hızlıca temin etmiş olduğumuz gıda kolilerimizi ailelerimize dağıtımlarını gerçekleştirdik. Gıda kolimizi tek tek ailelerimize teslim ettik. Bizlere destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Özel sporcuların ailelerine tam kapanmada destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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