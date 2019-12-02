Özel sporcuları dünya şampiyonalarına Eminevim hazırlayacak

02.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:04

Eminevim, Türkiye'ye yüzlerce madalya kazandıran ve büyük bir gurur yaşatan down sendromlu, otizmli, zihinsel engelli özel sporculara sponsor oluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 15 branşta 527 spor kulübü ve 30 bini aşkın sporcuyu temsil eden Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında yapılan anlaşmayla özel sporcular 2020 yılı boyunca Avrupa ve dünya şampiyonalarına Eminevim desteği ile hazırlanacak.

Tasarrufa dayalı faizsiz Elbirliği Sistemi'nin öncüsü Eminevim, TÖSSFED'e ana sponsor olacak.

3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü kapsamında duyurulan anlaşmayla TÖSSFED Futbol Süper Ligi "Eminevim Futbol Süper Ligi" adını alacak. Milli Takımların seremoni eşofmanlarında ve yurt içi müsabaka ve şampiyonalarda Eminevim logosuna yer verilecek.



Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün ve TÖSSFED Başkanı Birol Aydın'ın bir araya gelerek 2020 yılı için sponsorluğun diğer detaylarını anlatacağı ve anlaşmayı imzalayacağı törenin, katılımı beklenen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun iştirakleriyle Ankara'da yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA