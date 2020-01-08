Özel sporculardan Üzgün'e ziyaret

08.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:14

Tekirdağ'da yüzme branşıyla ilgilenen özel sporcular ve antrenörleri, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün'ü ziyaret etti.

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yüzme kurslarına başlayıp daha sonra şampiyonalara katılan özel sporcular ve yüzme antrenörü Anıl Bulut, Üzgün ile bir süre görüştü.

Gençlik ve Spor Müdürü Üzgün, ziyarette yaptığı konuşmada, özel sporculara her zaman ayrı bir önem gösterdiklerini ifade ederek, "Sizleri müsabakalardaki başarılarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Antrenörlere de emekleri için teşekkür ediyorum. Bu emeklerin karşısında böyle madalyalarla gelmek çok güzel. Yeni yılda da gerçekleştirilecek yarışlarda başarılı olacağınıza inanıyorum." dedi.

Antrenör Bulut da sporcularının aldığı başarılı sonuçların onları mutlu ettiğini belirterek, "Sporcularımızın aldığı madalyalar emeklerinin karşılığı ve bizler de özel sporcularımızın madalya sevincini gördükçe gururlanıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA