Özel Sporcular, Paralimpik Oyunlar Masa Tenisi Dünya Elemeri için Slovenya'da
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Özel Sporcular, Paralimpik Oyunlar Masa Tenisi Dünya Elemeri için Slovenya'da

Özel Sporcular, Paralimpik Oyunlar Masa Tenisi Dünya Elemeri için Slovenya'da
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı Slovenya'nın Lasko kentinde düzenlenecek olan 2021 ITTF-PTT Paralimpik Oyunlar Masa Tenisi Dünya Eleme Turnuvası'na katılacak.

Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı Slovenya'nın Lasko kentinde düzenlenecek olan 2021 ITTF-PTT Paralimpik Oyunlar Masa Tenisi Dünya Eleme Turnuvası'na katılacak. Bugün başlayacak turnuva 7 Haziran'da sona erecek. 

Milli kafilede Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Efkan Korkmaz, Milli Takım Antrenörleri Bülent Baran, Derya Tuncal ve milli sporcu Ebru Acer yer aldı.

Yapılacak olan turnuva hakkında açıklama yapan Federasyon Asbaşkanı Efkan Korkmaz, "Milli Takımlarımız olarak son yıllarda almış olduğumuz başarılar bizleri fazlası ile mutlu etmekte, geçmiş turnuvalarda olduğu gibi bugünde Slovenya'da İstiklal Marşımızı okutarak bayrağımızı göndere çektirmek istiyoruz"dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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