Özel sporcular memleketleri Samsun'da çiçeklerle karşılandı
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Özel sporcular memleketleri Samsun'da çiçeklerle karşılandı

14.02.2021 17:51 | Son Güncelleme: 14.02.2021 18:00
Özel sporcular memleketleri Samsun'da çiçeklerle karşılandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'sine katılan özel sporcular, memleketleri Samsun'a döndü.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'sine katılan özel sporcular, memleketleri Samsun'a döndü.

Yarışlarda gümüş madalya kazanan Esra Bayrak ile Eda Yıldırım ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları A barajını geçme başarısı gösteren Fatma Damla Altın için Samsun Çarşamba Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Törende Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, milli sporcular ile antrenörlerine çiçek verdi.

Kasapoğlu, AA muhabirine, 3 sporcunun başarısıyla onur ve gurur duyduklarını söyledi.

Devletin sporculara büyük destek verdiğini vurgulayan Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza ve Genel Müdürümüze teşekkür ederiz. Bu başarının ardında devletimizin sunduğu imkanlar var." dedi.

Doğan da başarılı sporculara ve antrenörlerine teşekkür etti.

Paralimpik branşlar sorumlusu Aytunç Göz ise "Samsun olarak 3 sporcumuz da 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları barajını geçti. Bu bizim için ilk oldu. Burada büyüklerimiz bizi karşıladı, çok mutlu olduk. Bu başarılarımız kapalı kapılar arkasındaki çocuklara inşallah örnek olur." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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