Özel sporcular masa tenisi milli takımı, isveç'te

Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı, İsveç'e gitti.

14.09.2019 21:00
Özel sporcular masa tenisi milli takımı, isveç'te
Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı, İsveç'e gitti.
16-21 Eylül tarihleri arasında İsveç'te yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek iki sporcu, İsveç'e ulaştı.
Özel Sporcular Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi masa tenisinde Ebru Acer ve Sümeyra Türk temsil edecek.


Kaynak: DHA
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