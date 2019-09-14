Özel sporcular masa tenisi milli takımı, isveç'te
Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı, İsveç'e gitti.
14.09.2019 21:00
Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı, İsveç'e gitti.
16-21 Eylül tarihleri arasında İsveç'te yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek iki sporcu, İsveç'e ulaştı.
Özel Sporcular Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi masa tenisinde Ebru Acer ve Sümeyra Türk temsil edecek.
16-21 Eylül tarihleri arasında İsveç'te yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek iki sporcu, İsveç'e ulaştı.
Özel Sporcular Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi masa tenisinde Ebru Acer ve Sümeyra Türk temsil edecek.
Kaynak: DHA