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Özel sporcular kamp çalışmalarına başladı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, yönetim ve sağlık kurulu ekipleriyle yaptıkları toplantıda yeni çalışma faaliyetlerini değerlendirerek, spor aktivite programlarını düzenlediklerini belirtti.

Özel sporcular kamp çalışmalarına başladı
03.07.2020 12:17 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:20

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, yönetim ve sağlık kurulu ekipleriyle yaptıkları toplantıda yeni çalışma faaliyetlerini değerlendirerek, spor aktivite programlarını düzenlediklerini belirtti.

Birol Aydın, yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 yılındaki spor faaliyetlerinin çoğunun iptal edildiğini veya ertelendiğini hatırlatarak, "Yeni normalleşmede Sağlık Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuzun açıklamalarına göre, federasyonumuz sağlık kurulunun da değerlendirmelerine istinaden her hafta verilerimizi güncelliyoruz." dedi.

Federasyon Başkanı Aydın, "2020 yılı faaliyet takvimi olarak şu an mahallinde olmak kaydıyla paralimpik, atletizm, yüzme ve masa tenisi branşlarında milli takım kamplarımızı başlattık. Milli takım dışında kalan faaliyetlerimiz için de planlamalarımız sürüyor. Sağlık kurulu ve teknik arkadaşlarımızın periyodik değerlendirmeleri doğrultusunda planlamalar devam ediyor." diye konuştu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu yönetim kurulunun yeni normalleşme sürecindeki faaliyetlerini değerlendirdiğini belirten Aydın, "Ağustos'ta Boğaziçi Yüzme Yarışları var; ona katılacak milli sporcularımızın durumları ele alındı. Tabii süreç dinamik olarak devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Antalya'da yapılması planlanan 2020 Trisome Oyunları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildiğini ve organizasyonun 2024'te yine Antalya'da düzenlenmesine karar verildiğini hatırlatan Birol Aydın, şunları kaydetti:

"Portekiz'de 2021 Nisan'da Down Sendromlular Avrupa Spor Oyunları var. Bu organizasyona dünyanın her yerinden sporcuların katılımı olduğu için, günde 50 bin vakanın olduğu ülkeleri görüyoruz şu an bu sporcularımızın yeniden hazırlanmaları bu süreçten sonra ve başka ülkelere seyahat edebilmeleri öngörülemediğinden Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu, Trisome Oyunları'nı 2024 yılında Antalya'da yapamaya karar verdi."

Kaynak: AA

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