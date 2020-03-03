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Özel Sporcular Judo Milli Takımı hazırlık kampını tamamladı

Özel Sporcular Judo Milli Takımı hazırlık kampın Kilis'te tamamladı.

03.03.2020 11:45 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:45
Özel Sporcular Judo Milli Takımı hazırlık kampını tamamladı

Özel Sporcular Judo Milli Takımı hazırlık kampın 'te tamamladı.


1-7 Nisan arası 'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunlarında Türkiye'yi temsil edecek olan Özel Sporcular Judo Milli Takımı Gençlik ve Hizmetleri İl Müdürlüğü tesislerinde kamp çalışmalarını tamamlandı. Sporcular, Gençlik ve spor İl Müdürü Remzi Arkaltı ile bir araya geldi. Özel Sporcular Judo Milli Takımı sporcuları kamp çalışmalarını tamamladıktan sonra Kilis'ten ayrıldılar. - KİLİS

Kaynak: İHA

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