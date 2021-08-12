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Özel sporcular engel tanımadı

Özel sporcular engel tanımadı
Bültenler - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un engel tanımayan başarılı sporcuları Halter ve Taekwondo branşlarında düzenlenen şampiyonlardan başarılar ile döndüler.

TAEKWONDO' DA BİR GÜMÜŞ BİR BRONZ

Ankara'da yapılan para taekwondo milli takım seçmesinde mücadele eden Büyükşehir Belediye Kağıtspor'lu sporculardan başarılı mücadeleler yaptı. Mavi beyazlı sporculardan Gülsün Demiral 2. ,Ayşe Dudu Karatay 3. olarak kürsüde yer aldı. Sporcular elde ettikleri bu başarı ile ilerleyen günlerde düzenlenecek olan Para Taekwondo milli takım seçmeleri 2. ayağına katılmaya hak kazandı.

HALTERCİLER TÜRKİYE ŞAMPİYONU

Adana'da Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu tarafından düzenlenen Bedensel Engelli Halter Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Büyükşehir Kağıtspor'lu sporculardan Tolga Işık 72 kilogramda 155 kg kaldırarak şampiyon oldu ve kürsünün en üst basamağında yer aldı. Şampiyonada mücadele eden bir diğer mavi beyazlı sporcu Oğuzhan Taha Özler ise 59 kilogramda 62 kg kaldırdı ve 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: Bültenler

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