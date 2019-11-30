Özel sporcular, Dünya IBA 21 Basketbol ve Judown Dünya Judo Şampiyonası için Portekiz'de

30.11.2019 14:35 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:35

Portekiz'in Porto şehrinde düzenlenen Dünya IBA 21 Basketbol ve Judown Dünya Judo Şampiyonası bugün başlıyor. 3 gün sürecek şampiyonada Türkiye'yi basketbol branşında 5, judo branşında ise 3 down sendromlu özel sporcu temsil edecek.

2 Aralık'ta sona erecek şampiyona için milli sporcular Portekiz'e gitti. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, madalya beklediklerini belirterek, "İlk kez oluşturduğumuz milli takımlarımız ile bir ilki başarıp ülkemize madalyalar ile dönmek istiyoruz. Tüm hazırlık kamplarımızı yaptık, özel sporcularımız şampiyonaya hazır, tüm milletimizden dua bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

- Ankara