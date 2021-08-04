Özel Sporcular Down Sendromlu Yüzme Milli Takımı'nın Ankara kampı devam ediyor
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Özel Sporcular Down Sendromlu Yüzme Milli Takımı'nın Ankara kampı devam ediyor

Özel Sporcular Down Sendromlu Yüzme Milli Takımı'nın Ankara kampı devam ediyor
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Özel Sporcular Down Sendromlu Yüzme Milli Takımı'nın hazırlık kampı Ankara'da devam ediyor.

Özel Sporcular Down Sendromlu Yüzme Milli Takımı'nın hazırlık kampı Ankara'da devam ediyor.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Yüzme Milli Takımı Antrenörü ve Teknik Kurul Üyesi Cenk Utkuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampa 4'ü kadın 20 sporcunun katıldığını söyledi.

Ankara kampında günde çift idman gerçekleştirdiklerini belirten Utkuoğlu, "Özel sporcularımız 4-10 Ekim tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Tre-Games organizasyonuna hazırlanıyor. 7 Ağustos Cumartesi tamamlanacak kampın sonunda milli takımı belirleyeceğiz." diye konuştu.

Utkuoğlu, Ankara Üniversitesi Yüzme Havuzu'ndan düzenledikleri kampın iyi geçtiğini kaydederek, "Sabah 9.30-10.30 ile akşam 15.30-17.00 saatleri arasında iki antrenman yapıyoruz. Sporcular ve teknik ekibin morali gayet iyi. Hedefimiz İtalya'dan madalya ile dönmek." ifadelerini kullandı.

Özel Sporcular Down Sendromlu Yüzme Milli Takımı'nın Ankara kampı devam ediyor
Özel Sporcular Down Sendromlu Yüzme Milli Takımı'nın Ankara kampı devam ediyor
Özel Sporcular Down Sendromlu Yüzme Milli Takımı'nın Ankara kampı devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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