Özel Sporcular Atletizm Milli Takımı yurda döndü
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Özel Sporcular Atletizm Milli Takımı yurda döndü

14.03.2021 18:57 | Son Güncelleme: 14.03.2021 19:22

VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Özel Sporcular Milli Takımı, yurda döndü.

VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Özel Sporcular Milli Takımı, yurda döndü.

Fransa'nın Nantes kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 6 altın, 5 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 13 madalya kazanan, kadınlarda takım halinde şampiyonluğa ulaşan milli sporcular, İstanbul Havalimanı'nda alkışlarla karşılandı.

Milli sporcuları Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın ve diğer yetkililer, çiçeklerle karşıladı.

Görme engelli, down sendromlu ve zihinsel özel gereksinimi bulunan gençlerden oluşan "Farkband Grubu" da "Yanımda ol, benimle ol" şarkısıyla küçük bir gösteri sundu.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamada bulunan Murat Kocakaya, "Kızlarımızla gurur duyuyoruz. Sayın Bakanımızın selamlarını getirdik. Atletizmde salonda Avrupa şampiyonu olan bir takımımız var. Bunların hepsi Türk sporunun geldiği yeri gösteren çok büyük başarılar. Özel sporcularımız bizim gurur kaynağımız." diye konuştu.

Avrupa Şampiyonası'nda en genç takımla bu başarıya ulaşıldığına dikkati çeken Kocakaya, milli sporcuların çok daha büyük başarılara imza atacağına inandığını kaydetti.

Aydın: "Hayallerimizin ötesine geçtik"

TÖSSFED Başkanı Birol Aydın, tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, "Hayallerimizin ötesine geçtik. Yıllar önce evlere kapatılan bu çocuklar, Fransa'da Avrupa şampiyonu oldu. Bir Türk sporcu, ilk kez şampiyonanın en iyi atleti seçildi. Bu başarılar, bu çocukların rol model olması açısından çok önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.

Ay-yıldızlı sporcuların İstiklal Marşı'nın kabul edildiği 12 Mart'ta 4 kez milli marşı dinletme başarısı gösterdiklerini dile getiren Aydın, "Bize destek olan Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, genel müdürlerimize çok teşekkür ederim. Devlet güçlüyse siz de güçlüsünüz. Devletimiz güçlü, özel sporcularımız güçlü. Özel sporcular bu bayrağı dünyanın her tarafında dalgalandırmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Esra Bayrak: "Tokyo'da rakiplerim benden korksun"

Şampiyonada en iyi kadın atlet seçilen Esra Bayrak, bu yıl düzenlenmesi planlanan 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndaki hedefine ilişkin, "Rakiplerime göre çok küçüğüm. Rakiplerim benden korksun. Ben geliyorum." dedi.

Fransa'ya gitmeden önce şehitler için altın madalya kazanacağına dair söz verdiğini anımsatan milli sporcu, şunları kaydetti:

"Bu sözü tuttum. Buradan bütün şehit ailelerimize ve annelerimize 'başınız sağ olsun' diyorum. Acımız büyük. 4x400 bayrak yarışının altın madalyasını Cumhurbaşkanımıza takdim etmek istiyorum. 4x200 bayrak yarışının altın madalyasını federasyon başkanımıza takdim etmek istiyorum. Ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirdiğim için çok mutlu ve gururluyum."

Özel Sporcular Atletizm Milli Takımı yurda döndü
Özel Sporcular Atletizm Milli Takımı yurda döndü
Özel Sporcular Atletizm Milli Takımı yurda döndü
Özel Sporcular Atletizm Milli Takımı yurda döndü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan

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