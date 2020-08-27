Özel sporcular "Artı 1" farkla mücadele parkurlarında yarıştı Atakum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen "Artı1 Farkla Spor Yapıyorum, Mücadele Parkurunda Yarışıyorum" etkinliğinde özel sporcuların parkurlarda kıyasıya yarışmaları renkli görüntülere sahne oldu.

Atakum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen "Artı1 Farkla Spor Yapıyorum, Mücadele Parkurunda Yarışıyorum" etkinliğinde özel sporcuların parkurlarda kıyasıya yarışmaları renkli görüntülere sahne oldu.

Atakum Çobanlı İskelesinde düzenlenen etkinliğe, Samsun Ütopya Otizm Spor ve Yaşam Merkezi ile Karadeniz Down Sendromlular Derneğine bağlı özel sporcular katıldı.

Kovid-19 tedbirlerinin alındığı ve uzman antrenörlerin kontrolünde düzenlenen spor etkinliğinde özel sporcular hem spor yaptı hem de arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu özel sporcular ile bir araya gelerek sohbet etti.

Kaynak: AA