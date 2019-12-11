Özel sporcular, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Özel sporcular, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Özel sporcular, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

11.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:18
Özel sporcular, AA'nın

Özel sporcular, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Özel Sporcular Federasyonu (TÖSSFED), AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına Türkiye genelinde tüm kulüpler düzeyinde katılım sağlıyor.

TÖSSFED Başkanı Birol Aydın, yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansının özel sporcuların sesi olarak kendilerine her zaman destek verdiğini, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Özel sporcuların tercihi, spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğrafı oldu.

Kaynak: AA
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