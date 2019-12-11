Özel sporcudan Gençlik ve Spor Müdürü Üzgün'e ziyaret
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Özel sporcudan Gençlik ve Spor Müdürü Üzgün'e ziyaret

Özel Sporcular Milli Takım kampına katılacak olan Emirhan Akçakoca ve atletizm antrenörü Lokman Öksüz, Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün'ü ziyaret etti.

11.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:20
Özel sporcudan Gençlik ve Spor Müdürü Üzgün'e ziyaret

Özel Sporcular Milli Takım kampına katılacak olan Emirhan ve antrenörü Lokman Öksüz, Tekirdağ Gençlik ve Müdürü 'ü ziyaret etti.

Akçakoca, 13-19 Aralık'ta Ankara TOHM Eğitim Merkezinde yapılacak milli takım kampına katılacak.

Atletizm antrenörü Lokman Öksüz, ziyarette yaptığı konuşmada, milli takım kampı öncesi son hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Sporcum ile azim ve kararlılıkla adım adım ilerlemeye devam ediyoruz. 2020 Dünya Şampiyonası'nda yerimizi alarak ülkemizi 100 metre ve uzun atlamada en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor Müdürü Üzgün de özel sporcu Emirhan ve antrenörüne başarı diledi.

Kaynak: AA
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