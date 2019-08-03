Özel sporcudan dünya üçüncülüğü

İsviçre'de düzenlenen Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Sevim Demircan bronz madalya elde etti.

3.08.2019 19:43
Özel sporcudan dünya üçüncülüğü

İsviçre'de düzenlenen Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Sevim Demircan bronz madalya elde etti.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Notvil kentinde devam eden şampiyonada özel sporcu Sevim Demircan, T20 kategorisi 400 metrede 64,79'luk derecesiyle dünya üçüncüsü oldu.
Bu sonuçla Türkiye, organizasyondaki 5. madalyasını kazandı.

Kaynak: AA
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