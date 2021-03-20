Özel sporcu Yunus Emre'nin hedefi atletizmde milli forma

Düzce'de hayatına sporla yön veren ve çeşitli yarışmalarda dereceleri bulunan down sendromlu 22 yaşındaki Yunus Emre Koca, atletizmde milli formayı giymek için çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce'de hayatına sporla yön veren ve çeşitli yarışmalarda dereceleri bulunan down sendromlu 22 yaşındaki Yunus Emre Koca, atletizmde milli formayı giymek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yunus Emre, küçük yaştan itibaren gittiği rehabilitasyon merkezinde beden eğitimi öğretmeni tarafından hızlı koşması ve spora merakı dolayısıyla atletizme yönlendirildi.

Yaklaşık 3 yıl önce Düzce Atletizm İl Temsilcisi Bora Derdiyok ile tanıştıktan sonra antrenmanlarına ara vermeden devam eden ve azmiyle çevresindekilerin takdirini kazanan Yunus Emre, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) tarafından düzenlenen Türkiye şampiyonalarında 4 birincilik, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Türkiye Okul Sporları müsabakalarında ise 2 birincilik elde etti.

Annesi Fatma Koca'nın büyük destek verdiği Yunus Emre'nin ilk hedefi milli formayı terletmek, daha sonra ise olimpiyatlara katılarak Türk bayrağını göndere çektirmek.

Yunus Emre Koca, AA muhabirine, spor yapmaktan büyük keyif aldığını, bilardo ve masa tenisi de oynadığını söyledi.

Antrenmanlarını aralıksız sürdürdüğünü dile getiren Yunus Emre, "Spor yapmayı çok seviyorum. Takımların formalarını biriktiriyorum. Çok formam var. Milli takım formasını giymek istiyorum. Tüm Türkiye'nin beni tanımasını istiyorum." dedi.

Yunus Emre, olimpiyatlara katılarak Türkiye'yi temsil etmek istediğini de sözlerine ekledi.

Bora Derdiyok: "Yunus Emre disiplinli ve başarılı bir sporcu"

Yunus Emre'nin antrenörü Düzce Atletizm İl Temsilcisi Bora Derdiyok da genç sporcunun disiplinli ve başarılı olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Yunus Emre, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmalarda 100 metre ve 400 metrede Türkiye birincilikleri elde etti. Başarılı bir sporcumuz. Hedefimiz Yunus'u güzel yerlerde görebilmek. Ailelere sesleniyorum, lütfen down sendromlu çocuklarımızı evlerimizde tutmayalım, onları sporla sosyalleştirelim. Yunus onlardan biri ve çok başarılı. Onu herkes burada çok seviyor. Burada herkesin neşe kaynağı. Köyde yaşıyor ve babasıyla da spor yapıyor."

Derdiyok, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl yarışmaların yapılamadığını hatırlatarak, "Bu yıl yarışmalar yapılırsa 400 metrede derece alıp milli formayı giymek istiyoruz. Yunus'un hedefi milli forma ve onunla birlikte elde edeceği dereceler. Bu derecelerle kendisinin tanınmasını istiyor." diye konuştu.

Anne Fatma Koca: "Oğlum spora çok bağlandı, sporsuz bir günümüz bile yok"

Yunus Emre'nin her antrenmanına gelerek onu destekleyen anne Fatma Koca ise oğlunun sürekli çalıştığını söyledi.

Oğlunun sporla uğraşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Koca, "Benden başka bir hayatın da olduğunu bilmesi gerekiyor. Ben olmadığımda onun ayakta durması lazım. Spora çok bağlandı, sporsuz bir günümüz bile yok. Beraber matematik çalışıyoruz, bağ bahçe işleri yapıyoruz ve spor yapıyoruz. Her işi yapar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer