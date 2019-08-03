Özel sporcu Sevim Demircan dünya üçüncüsü

Milli sporcu Sevim Demircan, Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda dünya 3'üncüsü oldu.

3.08.2019 20:21
Özel sporcu Sevim Demircan dünya üçüncüsü


Milli sporcu Sevim Demircan, Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda dünya 3'üncüsü oldu. 
Uluslararası Paralimpik Komite tarafından İsviçre'nin Notvil kentinde düzenlenen Para Atletizm Gençler U20 Dünya Şampiyonası'nda özel sporcu Sevim Demircan, T20 Kategorisinde uzun 400 metrede 64,79 saniye koşarak bronz madalya kazandı. 
Bu sonuç ile Türkiye, Dünya Şampiyonasında 5'inci madalyasını kazanmış oldu.
 


- Ankara

Kaynak: DHA
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