Özel sporcu Havva Elmalı'dan dünya ikinciliği

Uluslararası Paralimpik Komite (IPC) tarafından İsviçre'de düzenlenen IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye bir gümüş madalya daha elde etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Havva Elmalı, Nottwil kentinde süren şampiyonada T11 kategorisi 400 metre yarışında 74 saniyelik derecesiyle gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.

Milli sporcu, madalya töreninin ardından yaptığı açıklamada, organizasyonda kazandığı madalyaları Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettiğini aktardı.

Havva Elmalı, şampiyonada T11 kategorisi 1500 ve 800 metre yarışında da altın madalyanın sahibi olmuştu.

Kaynak: AA