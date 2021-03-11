Özel sporcu Fatma Damla Altın, Avrupa şampiyonu oldu
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Özel sporcu Fatma Damla Altın, Avrupa şampiyonu oldu

11.03.2021 20:43 | Son Güncelleme: 11.03.2021 20:50
Özel sporcu Fatma Damla Altın, Avrupa şampiyonu oldu

Fransa'da düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde özel sporcu Fatma Damla Altın, pentatlonda altın madalya elde etti.

Fransa'da düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde özel sporcu Fatma Damla Altın, pentatlonda altın madalya elde etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, Fransa'nın Nantes kentinde yapılan müsabakalarla başladı.

Milli sporcu Fatma Damla Altın, pentatlonda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Muhsine Gezer'den gümüş madalya

Milli sporcu Muhsine Gezer ise 400 metrede 64.62'lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada üç adım atlamada Edanur Akın, erkekler 1500 metrede Oğuz Türker dördüncü sırayı aldı. Erkekler 1500 metrede mücadele eden bir diğer mili sporcu Emrah Öztürk ise 6. sırada yarışı bitirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Avrupa şampiyonu Fatma Damla Altın, altın madalyayı şehitlere armağan ettiğini belirterek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere destek veren herkese teşekkür etti.

Kafile başkanı Ensar Kurt ise iki madalya kazanarak şampiyonaya iyi bir başlangıç yaptıklarını, sporcuların madalya almaya devam edeceğine inandığını ifade etti.

VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası,13 Mart Cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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