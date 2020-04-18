(Özel) Sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kalan Sultanbeyli caddeleri havadan görüntülendi
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Sultanbeyli, Polis, Güncel

(Özel) Sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kalan Sultanbeyli caddeleri havadan görüntülendi

Korona virüs önlemleri kapsamında hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçirildi.

18.04.2020 13:15 | Son Güncelleme: 18.04.2020 13:15
(Özel) Sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kalan Sultanbeyli caddeleri havadan görüntülendi

Korona virüs önlemleri kapsamında hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçirildi. Kısıtlamanın başlamasıyla Sultanbeyli'nin caddeleri boş kaldı. Polis ekipleri yollarda denetimler gerçekleştirdi.

Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında bu hafta sonu da sokağa çıkma kısıtlaması hayat geçirildi. Kısıtlamanın saat 00.00 itibariyle hayata geçmesiyle birlikte Sultanbeyli'de caddeler sokaklar ve yollar boş kaldı. Yollarda çok az sayıda aracın ilerlediği görüldü. Polis ekipleri de yollarda denetimlerini sürdürdü.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından boş kalan Sultanbeyli'nin cadde ve sokakları drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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