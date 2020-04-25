(Özel) Sokağa çıkma kısıtlamasında Ankara manzaraları
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23 Nisan, Ankara, Güncel, Haber

(Özel) Sokağa çıkma kısıtlamasında Ankara manzaraları

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Başkent'in en işlek cadde, sokak ve parkları boşaldı.

25.04.2020 14:03 | Son Güncelleme: 25.04.2020 14:09
(Özel) Sokağa çıkma kısıtlamasında Ankara manzaraları

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Başkent'in en işlek cadde, sokak ve parkları boşaldı. Sıradan günlerde insan yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde sokak hayvanları dolaşırken, parklarda ise rengarenk çiçekler açtı.

23 Nisan itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Ankara'nın en işlek cadde, sokak ve parkları sessizliğe büründü. Sıradan günlerde insan yoğunluğunun fazla olduğu yerler, sokak hayvanlarının rahatça dolaştığı, sessiz bölgelere dönüştü. Ayrıca, ilkbaharın da gelişiyle Başkent'in boş kalan park ve bahçelerinde rengarenk çiçekler açtı.

Ankara'nın söz konusu manzaraları; sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde Çankaya'da Atatürk Bulvarı, Cinnah Caddesi, Mithatpaşa Caddesi, Tunalı Hilmi Caddesi ve Kuğulu Park ile Altındağ'da Talatpaşa Bulvarı ve Ankaralıların Ramazan Ayı'nda en çok tercih ettikleri yerlerden olan Hamamönü sokaklarında görüntülendi.

Kontroller devam ediyor

Ayrıca, Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, Ankara genelinde güvenlik güçleri de kontrol ve denetimlerini sürdürüyor. Şehrin birçok noktasında görev alan ekipler, araçları ve vatandaşları durdurarak kimlik ve izin belgesi kontrolü yapıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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