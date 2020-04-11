(Özel) Sokağa çıkamayan yaşlı adamdan duygulandıran talep
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Celal Kaya, Güncel

(Özel) Sokağa çıkamayan yaşlı adamdan duygulandıran talep

Sokağa çıkma yasağı olduğu için evinden çıkamayan 67 yaşındaki yaşlı adam, ekipleri arayıp evine asmak için Türk bayrağı istedi.

11.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:11
(Özel) Sokağa çıkamayan yaşlı adamdan duygulandıran talep

Sokağa çıkma yasağı olduğu için evinden çıkamayan 67 yaşındaki yaşlı adam, ekipleri arayıp evine asmak için Türk bayrağı istedi.

Sokağa çıkma yasağı olduğu için Şanlıurfa'da dışarı çıkamayan 67 yaşındaki Celal Kaya, Haliliye Belediyesini arayıp anlamlı bir istekte bulundu. Belediyeye ait Beyaz Masa Birimini arayan yaşlı adam, Şanlıurfa'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü olduğunu ve evine asacak bayrağı olmadığını söyledi. Sokağa çıkma yasağı olduğu için evinden çıkamadığını söyleyen Kaya balkonuna asmak için bayrak talep etti. Vatandaşın kaydını aslan Beyaz Masa Birimi görevlisi, zabıta ekiplerini arayarak bayrak talebini iletti. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinden Türk bayrağı alan zabıta ekipleri, yaşlı adamın evine giderek teslim etti. Bayrağı öperek alan Celal Kaya belediye ekiplerine teşekkür etti. Dışarı çıkamadığı için bayrak alamadığını söyleyen Kaya, "Ben 67 yaşındayım, ismim Celal Kaya. Devlet dairesinden emekli oldum. 43 yıl boyunca hep Türk bayrağının önünden işe gidip gelirdim. Allah kimseyi vatansız, bayraksız bırakmasın inşallah. Sokağa çıkamadığım için bayrak alamadım. Haliliye Belediyesi Beyaz Masayı aradım. 20 dakika sonra ekipler bayrağı getirip bana teslim ettiler" dedi.

Zabıta ekibinden bayrağını alan Celal Kaya evinin balkonuna astı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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