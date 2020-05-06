(ÖZEL) Şişli sokaklarında müzik şöleni; "Yar saçların lüle lüle, Korona sana güle güle"
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(ÖZEL) Şişli sokaklarında müzik şöleni; "Yar saçların lüle lüle, Korona sana güle güle"

(ÖZEL) Şişli sokaklarında müzik şöleni;
06.05.2020 10:31 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:31

Şişli'de bir grup müzisyen sokak sokak dolaşarak evlerinde kalan vatandaşlara müzik şöleni yaşattı.

Şişli'de bir grup müzisyen sokak sokak dolaşarak evlerinde kalan vatandaşlara müzik şöleni yaşattı. Müzisyenlerin şarkılarda kullandığı "Evde kal" ve "Korona sana güle güle" sözleri dikkat çekti.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınını etkisini sürdürürken vatandaşların çoğu kurallara uyarak evlerinde kalmaya devam ediyor. Salgından önce insanların sesleriyle yankılanan sokaklar şimdilerde sessizliğini koruyor. Vatandaşlar kurallara uyarak evlerinde kalmaya devam ederken dün akşam saatlerinde sokaklardaki sessizliği bir grup müzisyenin şarkıları bozdu. Ellerine klarnetlerini, kemanlarını, darbukalarını alan 4 kişilik bir grup Şişli Nişantaşı sokaklarında seslendirdikleri şarkılarla vatandaşları mest etti. Semti sokak sokak dolaşan müzisyenler bir an olsun durmadan hem çaldı hem de söyledi. Yaklaşık iki aydır evlerinden çıkmayan vatandaşlar da merakla pencerelerine koşarak dışarı baktıklarında bütün mahalleye müzik ziyafeti yaşatan bu dört kişiyle karşılaştı. Vatandaşlar, müzisyenlerin şarkılarını büyük bir hayranlıkla izledi. Kimileri şarkılara eşlik ederken kimileri de cep telefonlarına sarılarak o anları kaydetti.

"Yar saçların lüle lüle, Korona sana güle güle"

Salgının devam ettiği günlerde vatandaşlara moral vermek için sokaklarda müzik yapan grup, "Yar saçların lüle lüle, korona sana güle güle" sözleriyle vatandaşları güldürdü. Daha sonra Müslüm Gürses'in "Hangimiz sevmedik" parçasını seslendiren grup, şarkıya "Evde kal" sloganını da ekleyerek vatandaşlara şu günlerde evde kalmanın önemini bir kez daha hatırlattı. Pencerelerinden bu müzik şölenini büyük bir hayranlıkla dinleyen vatandaşlar, müzisyenleri alkışlayarak "Helal olsun sizlere" dedi. Grubun kemancısı ise "Efendim koronasız günlerimiz olsun, hayırlı Ramazanlarımız olsun. Tüm ülke olarak, bütün Müslüman alemi olarak.. Hayırlı akşamlarınız olsun, moraliniz hep yüksek olsun" diyerek kendilerini alkışlayanları selamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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