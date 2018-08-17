Şişli'de "UBER Sıkıştırdı" İddiasıyla Kaza Yapan Taksici Alkolü Çıktı

Harbiye'de cadde üzerinde trafikte seyir halindeyken kendisini UBER aracının sıkıştırdığını iddia eden taksi şoförü, aracın kontrolünü kaybettikten sonra refüje çıkıp trafik ışıklarını devirdi. Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan sürücü, 1.01 promil alkollü çıktı. Trafik polisleri sürücünün ehliyetine el koydu.

UBER OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Şişli Harbiye Taşkışla Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde şoförlük yaptığı 34 TGA 50 plakalı ticari taksiyi alan Cem Ç., müşteri aramak için yola çıktı. Taksici Nişantaşı'ndan Harbiye istikametine seyir ettiği esnada iddiasına göre, kendisini UBER olduğunu düşündüğü lüks bir minibüs sıkıştırdı. Olay sonucu taksici aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç refüjü aştıktan sonra trafik ışıklarını devirerek durabildi. Kaza sonucu taksi şoförü Cem Ç., şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

1.01 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip, kazayla ilgili inceleme başlattı. Taksinin kullanılamaz hale geldiği kazada, trafik polisleri sürücü Cem Ç.'ye alkol testi yaptı. Yapılan test sonucunda ticari taksi şoförlerinde 0.25 üst sınırı olan promil, taksicide 1.01 çıktı. Bunun üzerine polis ekipleri sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el koydu. Taksi ise alkolsüz bir sürücüye teslim edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip kazayla ilgili inceleme başlattı.