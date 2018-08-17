Şişli'de "UBER Sıkıştırdı" İddiasıyla Kaza Yapan Taksici Alkolü Çıktı
İstanbul Harbiye'de trafikteyken, kendisini UBER aracının sıkıştırdığını iddia eden taksi şoförü, aracın kontrolünü kaybettikten sonra refüje çarpıp, trafik ışıklarını devirdi. Yapılan kontrollerin ardından sürücü 1.01 promil alkollü çıktı.
Harbiye'de cadde üzerinde trafikte seyir halindeyken kendisini UBER aracının sıkıştırdığını iddia eden taksi şoförü, aracın kontrolünü kaybettikten sonra refüje çıkıp trafik ışıklarını devirdi. Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan sürücü, 1.01 promil alkollü çıktı. Trafik polisleri sürücünün ehliyetine el koydu.
UBER OLDUĞUNU İDDİA ETTİ
Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Şişli Harbiye Taşkışla Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde şoförlük yaptığı 34 TGA 50 plakalı ticari taksiyi alan Cem Ç., müşteri aramak için yola çıktı. Taksici Nişantaşı'ndan Harbiye istikametine seyir ettiği esnada iddiasına göre, kendisini UBER olduğunu düşündüğü lüks bir minibüs sıkıştırdı. Olay sonucu taksici aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç refüjü aştıktan sonra trafik ışıklarını devirerek durabildi. Kaza sonucu taksi şoförü Cem Ç., şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
1.01 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
İhbar üzerine olay yerine gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip, kazayla ilgili inceleme başlattı. Taksinin kullanılamaz hale geldiği kazada, trafik polisleri sürücü Cem Ç.'ye alkol testi yaptı. Yapılan test sonucunda ticari taksi şoförlerinde 0.25 üst sınırı olan promil, taksicide 1.01 çıktı. Bunun üzerine polis ekipleri sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el koydu. Taksi ise alkolsüz bir sürücüye teslim edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip kazayla ilgili inceleme başlattı.
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ESKİDEN OTOBÜS ŞÖFÖRLERİDE KAZA YAPTIĞINDA -EFENDİM YOLCU CEP TELEFONUYLA KONUŞTU ARACIN ABS Sİ KİTLENDİ KAZA YAPTI- DİYE YALAN SÖYLÜYORLARDI BUNA İNANAN BU MALLARIN MAL YÖNETİCİLERİ O YILLARDA OTOBÜSLERDE CEP TELEFONUYLA KONUŞMAYI YASAKLAMIŞTI SONRA YALAN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI. . . MİLLETİ ENAYİ YERİNE KOYDULAR AMA KİMSE BUNUN HESABINI BU YALANCI DÜZENBAZ MALLARA SORMADICevap Yaz Yayından Kaldır
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Devletin bu taksi terörüne dur demesi lazım taksiciliğin bir meslek olması önüne gelen kopuğun taksici olamaması lazımCevap Yaz Yayından Kaldır
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SİZ ÖNCE KENDİ İŞİNİZİ DÜZGÜN YAPIN, BIRAKIN UBERİİİİ....Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Artık taksiye binmiyorum artık bir arabam var?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Teksicilere acımıyorum, hastaneye götüreceğim yakınımı kısa mesafe diye almadı, umrumda bile değil artık taksiciler cehennem olun, az bile yapıyor uber size.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır