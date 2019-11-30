(Özel) Sığırcık kuşları gökyüzünü adeta bulut gibi kapladı

30.11.2019 09:33 | Son Güncelleme: 30.11.2019 09:47

Pendik semalarında uçan sığırcık kuşlarının oluşturduğu görsel şölen, görenleri hayran bıraktı. Gökyüzünü adeta bulut gibi kaplayan sığırcık kuşlarının düzenli ve hızlı bir şekilde uçuşu renkli görüntülere sahne oldu.



Pendik semalarını adeta bulut gibi kaplayan sığırcık kuşları, görenleri kendisine hayran bıraktı. Çok sayıda sığırcık kuşunun adeta dans edercesine hep birlikte uçması, görsel şölen oluşturdu. Kuşların sürü halinde iken düzenli ve hızlı şekilde uçarak ani manevralar yapmaları vatandaşlar için izlemesi keyifli bir gösteriye dönüştü. Gökyüzünde tur atarcasına uçan sığırcık kuşlarının gösterisi renkli anlara sahne oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA