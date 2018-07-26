Trafik Polisinin Karşısında Sevgilisini Sırtüstü Motosiklete Yatırıp Tek Teker Üstünde Gitti

Maltepe sahil yolu İdealtepe mevkiinde kız arkadaşını sırtüstü yatırarak metrelerce tek teker üstünde giden motosikletli maganda trafikte adeta terör estirdi.

Şov uğruna herkesin hayatını tehlikeye atan genç, trafik polisinin yanından da bu şekilde geçtiği o görüntüleri kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.

HERKESİN CANINI HİÇE SAYDI

İstanbul E-5 karayolu ve TEM Otoyolu gibi trafiğin en işlek noktalarında akan trafikte araçların arasından tek teker üstünde geçen ve akrobatik hareketlerle herkesin canını hiçe sayan motosikletli magandaların tehlikeli şovlarına bir yenisi daha eklendi.

ARAÇLARIN ARASINDA METRELERCE TEK TEKER ÜSTÜNDE GİTTİ

Maltepe sahil yolu İdealtepe mevkii Turgut Özal Bulvarı'nda bir maganda, sözde Türkiye'de yapılmamış hareketleri yapmak için kız arkadaşlarıyla anlaşarak motosikletiyle yola çıktı. Kız arkadaşlarından birini sırtüstü yatıran motosikletli, akan trafikte araçların arasında metrelerce tek teker üstünde gitti.

HEM KENDİNİ HEM KIZ ARKADAŞININ HEM DE SÜRÜCÜLERİN CANINI TEHLİKEYE SOKTU

Hem kendi hem kız arkadaşı hem de sürücülerin canını hiçe sayarak trafikte giden maganda adeta terör estirdi. Trafikteki sürücüler şaşkın bakışlarla motosikletliyi izlerken, maganda o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.

TRAFİK POLİSİNİN YANINDAN TEK TEKER ÜSTÜNDE GEÇTİ

Öte yandan motosikletliyi, bu tehlikeli akrobatik hareketiyle seyrettiği esnada trafik polisi fark etti. Elini kaldırarak motosikletliye durmasını gösteren polise aldırış etmeye motosikletli, yanından tek teker üstüne geçerek yoluna devam etti. Magandanın diğer bir görüntüsünde ise kız arkadaşlarını önlü ve arkalı motosiklete bindirip, tek teker üstünde gitmesi "bu kadarına da pes" dedirtti.