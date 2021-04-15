Özel sektörün yurt dışı kredi borcu arttı

Özel sektörün Şubat sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 388 milyon dolar, kısa vadeli kredi borcu 172 milyon dolar arttı.

Özel sektörün Şubat sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 388 milyon dolar, kısa vadeli kredi borcu 172 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Şubat sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2020 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 388 milyon dolar artarak 164,4 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 172 milyon dolar artarak 9,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 553 milyon dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 875 milyon dolar artışla 22,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 298 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise önemli bir değişiklik göstermeyerek 2,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 382 milyon dolar arttığı, tahvil stokunun ise 2 milyon dolar azalarak 7,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2020 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 35 milyon dolar artışla 6,6 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 15 milyon dolar artışla 1,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Şubat sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 618 milyon dolar azalarak 109 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 53 milyon dolar artarak 9,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 164,4 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,1'inin dolar, yüzde 33,7'sinin Euro, yüzde 2,5'inin Türk lirası ve yüzde 1,7'sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 9,9 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 36,7'sinin dolar, yüzde 34,7'sinin Euro, yüzde 26,2'sinin Türk lirası ve yüzde 2,4'ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Şubat sonu itibarıyla, 164,4 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 43,1'ini finansal kuruluşların, yüzde 56,9'unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 9,9 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 84,3'ünü finansal kuruluşların, yüzde 15,7'sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Şubat sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 44,8 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı