Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Güncel

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun ve kısa vadeli kredi borcu, Ocak sonu itibarıyla 2019 yıl sonuna göre azaldı.

16.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:30
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun ve kısa vadeli kredi borcu, Ocak sonu itibarıyla 2019 yıl sonuna göre azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 Ocak ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri verisini paylaştı. Buna göre, Ocak sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2019 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 1,8 milyar dolar azalarak 189,8 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,1 milyar dolar azalarak 8,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 850 milyon dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 210 milyon dolar artışla 27,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 308 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise önemli bir değişiklik göstermeyerek 3,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 681 milyon dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 6 milyon dolar azalarak 7,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2019 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 786 milyon dolar azalışla 5,4 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 101 milyon dolar azalışla 1,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Ocak sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,8 milyar dolar azalarak 125,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1,0 milyar dolar azalarak 8,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 189,8 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 61,7'sinin dolar, yüzde 32,9'unun Euro, yüzde3,7'sinin Türk lirası ve yüzde 1,7'sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,4 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde44,9'unun dolar, yüzde32,0'ının Euro, yüzde22,4'ünün Türk lirası ve yüzde 0,7'sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Ocak sonu itibarıyla, 189,8 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 46,1'ini finansal kuruluşların, yüzde 53,9'unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 8,4 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 77,9'unu finansal kuruluşların, yüzde 22,1'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Ocak sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 48,5 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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