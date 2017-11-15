Özel Sektörün Yurt Dışı Borcu

Özel sektörün eylül ayında yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 17 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu ise 214,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2017 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ilişkin gelişmeler yayımlandı.





Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, geçen yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcu 11,6 milyar dolar artarak 214,4 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) da 2,6 milyar dolar artarak 17 milyar dolara yükseldi.





Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 228 milyon dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 5,4 milyar dolar artışla 29,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 876 milyon dolar azaldı. Tahvil stoku 150 milyon dolar azalışla 4,4 milyar dolar oldu.



Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 6,2 milyar dolar artarken, tahvil stoku 522 milyon dolar yükselişle 6,2 milyar dolar seviyesine çıktı.



Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin ise, 2016 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 768 milyon dolar artışla 11,1 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,2 milyar dolar artışla 3,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.



Anapara geri ödemeleri 68,5 milyar dolar



Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin, eylül sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 398 milyon dolar artarak 148,4 milyar dolar oldu.



Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin ise tahvil hariç özel alacaklılara olan borç bir önceki yıl sonuna göre 2,4 milyar dolar artarak 16,4 milyar dolara çıktı.



Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 214,4 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59,3'ü dolar, yüzde 34,6'sı avro, yüzde 4,3'ü Türk lirası ve yüzde 1,7'si ise diğer döviz cinslerinden, 17 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcun da yüzde 47,7'si dolar, yüzde 28,6'sı avro, yüzde 23,4'ü Türk lirası ve yüzde 0,2'si diğer döviz cinslerinden oluştu.



Sektör dağılımı incelendiğinde, eylül sonu itibarıyla, 214,4 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 51,2'si finansal kuruluşların, yüzde 48,8'i ise finansal olmayan kuruluşların borcu oldu.



Aynı dönemde, 17 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcun yüzde 79,2'si finansal kuruluşların, yüzde 20,8'i ise finansal olmayan kuruluşların borcundan meydana geldi.



Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, eylül sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 68,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.