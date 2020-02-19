Özel sektörün kredi borcu aralıkta azaldı

19.02.2020 10:15 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:15

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu Aralık sonu itibarıyla, 2018 yıl sonuna göre uzun vadeli ve kısa vadeli azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 aralık dönemi özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmelerini açıkladı. Buna göre; Aralık sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2018 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 17,2 milyar dolar azalarak 191,5 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 5,8 milyar dolar azalarak 9,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 8,6 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,3 milyar dolar azalışla 27,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 3,5 milyar dolar azaldı, tahvil stoku ise 557 milyon dolar azalarak 3,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,9 milyar dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 1,1 milyar dolar artarak 7,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise 2018 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 3,2 milyar dolar azalışla 6,2 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 1,6 milyar dolar azalışla 1,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, aralık sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 17,2 milyar dolar azalarak 127,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 5,8 milyar dolar azalarak 9,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 191,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 61,2'sinin dolar, yüzde 33,4'ünün euro, yüzde 3,8'inin Türk lirası ve yüzde 1,6'sının ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 9,5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 45,2'sinin dolar, yüzde 32,2'sinin euro, yüzde 22,1'inin Türk lirası ve yüzde 0,5'inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Aralık sonu itibarıyla, 191,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 46,2'sini finansal kuruluşların, yüzde 53,8'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 9,5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 78,8'ini finansal kuruluşların, yüzde 21,2'sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, aralık sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 50,7 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

(İHA)

Kaynak: İHA