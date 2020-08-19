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Özel sektörün dış kredi borcu ilk yarıda azaldı (2)

Özel sektörün yılın ilk yarısında uzun vadeli dış kredi borcu 17.9 milyar dolar azalarak 161.6 milyar dolara, ticari krediler dışındaki kısa vadeli dış kredi borcu da 509 milyon dolar azalarak 8.5 milyar dolara geriledi.

Özel sektörün dış kredi borcu ilk yarıda azaldı (2)
19.08.2020 10:29 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:46
Özel sektörün yılın ilk yarısında uzun vadeli dış kredi borcu 17.9 milyar dolar azalarak 161.6 milyar dolara, ticari krediler dışındaki kısa vadeli dış kredi borcu da 509 milyon dolar azalarak 8.5 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde uzun vadeli kredi borçlarının borçluya göre gelişmeleri;bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2.5 milyar dolar azaldı,bankaların tahvil borçlanmaları 1.1 milyar dolar azalışla 20.1 milyar dolara geriledi,bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi borçlanmaları 1.6 milyar dolar azaldı,bankacılık dışı finansal kuruluşların tahvil stoku 1.1 milyar dolar azalarak 2.5 milyar dolara geriledi,finansal olmayan kuruluşların kredi borçlanmaları 10.2 milyar dolar azaldı, finansal olmayan kuruluşların tahvil stoku 634 milyon dolar azalarak 7.0 milyar dolaa geriledi.Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise aynı dönemde;bankaların kredi borçlanmaları 80 milyon dolar artışla 5.8 milyar dolara çıktı,finansal olmayan kuruluşların kredi borçlanmaları 256 milyon dolar azalışla 1.5 milyar dolara geriledi.Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Haziran sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 42.1 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.Döviz kompozisyonu bazında 161.6 milyar dolar uzun vadeli kredi borcunun;yüzde 63.4'ü dolar, yüzde 33.2'si euro, yüzde 2.7'si Türk lirası,yüzde 0.7'si diğer döviz cinslerinden oluştu.Toplam 8.5 milyar dolarlık kısa vadeli kredi borcunun;yüzde 35.3'ü dolar, yüzde 41'i euro, yüzde 22.3'ü Türk lirası,1.4'ü diğer döviz cinslerinden oluştu.Sektör dağılımı incelendiğinde, Haziran sonu itibarıyla, 161,6 milyar dolarlık uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 44'ünü finansal kuruluşların, yüzde 56'sını da finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.Aynı dönemde 8.5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 79.8'ini finansal kuruluşların, yüzde 20.2'sini finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. (Tablo)

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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