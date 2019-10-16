Özel sektörün dış kredi borcu 208.4 milyar dolar

16.10.2019 10:35

Özel sektörün yurtdışından sağladığı, uzun ve kısa vadeli toplam kredi borcu Ağustos sonu itibarıyla 208.4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası verilerine göre, özel sektörün uzun vadeli kredi borcu geçen yıl sonuna göre 12.8 milyar dolar azalarak 196.6 milyar dolara, ticari krediler dışındaki kısa vadeli kredi borcu da 3.6 milyar dolar azalarak 11.8 milyar dolara geriledi.

Kaynak: DHA