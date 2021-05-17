Özel sektörün dış kredi borcu 170.2 milyar dolar
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Özel sektörün dış kredi borcu 170.2 milyar dolar

Özel sektörün dış kredi borcu 170.2 milyar dolar
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Mart sonunda, geçen yıl sonuna göre 3.5 milyar dolar azalarak 170.2 milyar dolara geriledi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Mart sonunda, geçen yıl sonuna göre 3.5 milyar dolar azalarak 170.2 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, bu dönemde özel sektörün uzun vadeli kredi borcu 2.9 milyar doları azalarak 161 milyar dolara; ticari krediler dışındaki kısa vadeli kredi borcu da 605 milyon doları azalarak 9.1 milyar dolara geriledi.

Özel sektörün, Mart sonu itibarıyla bir yıl içinde gerçekleştirilecek anapara geri ödemelerinin toplamı da 42.2 milyar dolar olarak hesaplandı.TCMB verilerine göre Mart sonu itibarıyla, 161 milyar dolarlık uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 43'ünü finansal kuruluşların, yüzde 57'sini de finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.Aynı dönemde, 9.1 milyar dolarlık kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83.7'sini finansal kuruluşların, yüzde 16.3'ünü de finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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