Özel sektörün dış kredi borcu 17 milyar dolar azaldı
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Özel sektörün dış kredi borcu 17 milyar dolar azaldı

Özel sektörün Temmuz sonu itibarıyla, yurt dışından sağladığı kredi borcu, 2019 yılı sonuna göre, 16.8 milyar doları uzun vadeli, 199 milyon doları da kısa vadeli olmak üzere toplam 16 milyar 999 milyon dolar azaldı.

Özel sektörün dış kredi borcu 17 milyar dolar azaldı
16.09.2020 10:14 | Son Güncelleme: 16.09.2020 10:25

Özel sektörün Temmuz sonu itibarıyla, yurt dışından sağladığı kredi borcu, 2019 yılı sonuna göre, 16.8 milyar doları uzun vadeli, 199 milyon doları da kısa vadeli olmak üzere toplam 16 milyar 999 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, Temmuz sonu itibarıyla uzun vadeli dış kredi borcu 162.2 milyar dolar ve kısa vadeli dış kredi borcu da 8.5 milyar dolar düzeyindeydi.

TCMB verilerine göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Temmuz sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 41.9 milyar dolar düzeyindeydi.Bu dönemde bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2.5 milyar dolar azalırken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalar 600 milyon dolar azalışla 20.6 milyar dolara geriledi.Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1.7 milyar dolar azaldı, tahvil stoku da 1.1 milyar dolar azalarak 2.5 milyar dolara indi.Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 9.3 milyar dolar azalırken, tahvil stoku da 684 milyon dolar azalarak 6.9 milyar dolara geriledi.Bu dönemde bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları 589 milyon dolar artışla 6.2 milyar dolara çıkarken, finansal olmayan kuruluşların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları 370 milyon dolar azalarak 1.2 milyar dolara geriledi.Temmuz sonu itibarıyla, 162.2 milyar dolarlık uzun vadeli kredi borcunun yüzde 43.7'sini finansal kuruluşların, yüzde 56.3'ünü de finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 8.5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83.5'ini finansal kuruluşların, yüzde 16.5'ini de finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

 


Kaynak: DHA

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