Özel sektörün dış kredi borcu 169.7 milyar dolar
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Özel sektörün dış kredi borcu 169.7 milyar dolar

14.01.2021 10:19 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:23
Özel sektörün dış kredi borcu 169.7 milyar dolar

Özel sektörün Kasım sonu itibarıyla dış kredi borcu, 160.8 milyar doları uzun vadeli ve 8.6 milyar doları da kısa vadeli olmak üzere toplam 169.7 milyar dolar düzeyindeydi.

Özel sektörün Kasım sonu itibarıyla dış kredi borcu, 160.8 milyar doları uzun vadeli ve 8.6 milyar doları da kısa vadeli olmak üzere toplam 169.7 milyar dolar düzeyindeydi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, Ocak-Kasım döneminde özel sektörün uzun vadeli dış kredi borçları 18.4 milyar dolar ve kısa vadeli dış kredi borçları da 136 milyon dolar azaldı. TCMB verilerine göre, özel sektörün 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan dış kredi anapara geri ödemelerinin toplamı da 41.2 milyar dolar olarak hesaplandı.

Bu dönemde bankaların kredi biçimindeki uzun vadeli dış borçlanmaları 3.2 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları da 648 milyon dolar azalarak 20.3 milyar dolara geriledi.Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2.1 milyar dolar azaldı, tahvil stoku da 1.1 milyar dolar azalarak 2.5 milyar dolara indi.Kasım sonu itibarıyla, 160.9 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 43.3'ünü finansal kuruluşların, yüzde 56.7'sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 8.6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83.5'ini finansal kuruluşların, yüzde 16,5'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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