Özel sektörü bırakıp tesis kurdu: Siparişlere yetişemiyor
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Özel sektörü bırakıp tesis kurdu: Siparişlere yetişemiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 11 boyunca bankacılık ve otomotiv gibi özel sektörde çalıştıktan sonra üretim yapmak isteyen Ümran Akça, hibe desteği ile kurduğu mantar tesisinde siparişlere yetişemiyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 11 boyunca bankacılık ve otomotiv gibi özel sektörde çalıştıktan sonra üretim yapmak isteyen Ümran Akça, hibe desteği ile kurduğu mantar tesisinde siparişlere yetişemiyor. Kendi işinin patronu olan iş kadını, taleplere ise yetişemediklerini belirtiyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Ümran Akça, farklı illerde yaklaşık 11 yıl boyunca banka, otomotiv gibi özel sektörlerde çalıştı. Özel sektörde çalıştığı esnada da hayalinde üretim yapma isteği bulunan Akça, hayalini kurduğu tarımsal faaliyetleri hayata geçirmek istedi. İlçe Tarım Müdürlüğü ile yaptığı görüşmeler sonrası mantar üretimine karar veren Akça, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan yüzde 55 hibe desteği aldı. Tesisin kurulumundan sonra yapılan ilk iki hasatta 4 ton ürün elde etti. Kendi işinin patronu olan Ümran Akça, siparişlere yetişemediklerini belirtiyor.

"11 yıl boyunca özel sektörde çalıştım, hayalim üretim yapmaktı"

Mantarların, bebek gibi bakım istediğini ancak işini sevdiği için keyif alarak yaptığını belirten Ümran Akça, üretime başlamaktan dolayı memnun olduğunu ve üretim hayalini gerçekleştirdiğini belirtti. Akça, "Biz, Ramazan ayında başladık ve talep beklediğimizin çok üzerinde. Şuan yetişemediğimiz için ikinci odamızı da faaliyete geçiriyoruz. Mantarlar bebek gibi bakım istiyor. Çok fazla ilgi istiyor ama severek yapılınca bu sizi yormuyor. Daha kolay bir üretim de olabilirdi ama mantarı bembeyaz toplarken o zorlukları unutuyorsunuz. Yaklaşık 3 yıl banka sektörü ve sonrasında da 8 yıl boyunca otomotiv sektöründe çalıştım. Ama hep kendi işimi kurup üretim yapmak istedim. Çok şükür Rabbim de önüme böyle bir fırsat çıkardı ve böylelikle hem üretime, hem de kendi işime geçmiş oldum" dedi.

Akça, ilk iki hasatta şimdiye kadar yaklaşık 4 ton mantar hasadı yapıldığını belirterek, toptan şekilde satış yaptıklarını ve İstanbul, Trabzon, Adana, Osmaniye, Giresun ve Samsun'a da mantar gönderimi sağladıklarını kaydetti. - ORDU

Özel sektörü bırakıp tesis kurdu: Siparişlere yetişemiyor
Özel sektörü bırakıp tesis kurdu: Siparişlere yetişemiyor
Özel sektörü bırakıp tesis kurdu: Siparişlere yetişemiyor
Özel sektörü bırakıp tesis kurdu: Siparişlere yetişemiyor
Özel sektörü bırakıp tesis kurdu: Siparişlere yetişemiyor
Özel sektörü bırakıp tesis kurdu: Siparişlere yetişemiyor
Özel sektörü bırakıp tesis kurdu: Siparişlere yetişemiyor
Özel sektörü bırakıp tesis kurdu: Siparişlere yetişemiyor
Özel sektörü bırakıp tesis kurdu: Siparişlere yetişemiyor
Özel sektörü bırakıp tesis kurdu: Siparişlere yetişemiyor
Özel sektörü bırakıp tesis kurdu: Siparişlere yetişemiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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