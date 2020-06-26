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Özel sektöre, "ULAK Haberleşme AŞ'ye ortaklık" daveti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, mobil ve geniş bant haberleşme sistemleri alanında faaliyet gösteren ULAK Haberleşme AŞ'nin, bu alanda faaliyet gösteren özel şirketlerin ortaklığına açık olduğunu bildirdi.

Özel sektöre,
26.06.2020 14:25 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:29

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, mobil ve geniş bant haberleşme sistemleri alanında faaliyet gösteren ULAK Haberleşme AŞ'nin, bu alanda faaliyet gösteren özel şirketlerin ortaklığına açık olduğunu bildirdi.

Demir, Dijital Gündem'in YouTube platformundan yaptığı canlı yayınında, bilişim, siber güvenlik, telekom ve uydu teknolojilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Savunma sanayisi şirketleri artık bilişim ve iletişim sektörüne girecekler, orada da büyük oyuncu olarak sivil sektörü domine edecekler" gibi bir durumun söz konusu olmadığına işaret Demir, bunun yanında söz konusu şirketlerin önderlik etme, gerekli Ar-Ge çalışmalarını yapma, askeri alanda çok gerekli olan uygulamalarda gelişmiş teknolojilerin artırılması anlamında etkin bir çalışma yürüteceklerini söyledi.

Demir, Türkiye'de siber güvenlik çözümleri denildiğinde akla ilk olarak yabancı ürünlerin geldiğini, bu algıyı değiştirmek, firmaların bir araya gelerek çözümler oluşturmasını sağlamak üzere Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesinin oluşumuna önderlik ettiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Ülkede çeşitli sektörlerde, alanlarda siber güvenlik çözümleri artık yerli olmak durumunda. Yerli olmasının önemini de giderek kavrıyoruz. Biz bu hareketi başlatıp, belli bir olgunluğa getirdik. Artık kendi yoluna gitmesi hem bize hem de diğer sektörlere çözümler üretmesini bekliyoruz. Misyonumuz bir tetikleyici unsur olsun ama diğer sektörler, kurumlar da rol alıp bunu desteklesinler isteriz."

"Özel sektör ve kamu kuruluşlarını bu çabada görmek isteriz"

Demir, mobil ve geniş bant haberleşme sistemleri alanındaki Ar-Ge çalışmalarıyla oluşan ürünlerin ticarileşmesi için ULAK Haberleşme AŞ'yi kurduklarını, daha sonra ASELSAN ve HAVELSAN'ın bu şirkete ortak olduğuna değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"İleri vadede diğer özel şirketler, bu alanda Ar-Ge yapan, teknoloji geliştiren, çalışmak isteyen şirketlerimiz varsa ULAK Haberleşme AŞ hisseleri, onlara da açıktır. Gerek Savunma Sanayii Başkanlığı, gerek diğer ortaklar ASELSAN HAVELSAN olsun kendi ortaklık paylarından azaltma yaparak, diğer ortakları kabul etmekle ilgili son derece açık davranacaklardır. Çünkü Türkiye'nin 5G yolculuğunda alması gereken mesafeler, yapması gereken işler var.

Bu anlamda hem alana ürün vermek hem de bu işin Ar-Ge'sini yapıp yazılım, donanım anlamında çalışmak gerekiyor. Burada kamunun domine ettiği, kimseye fırsat vermediği bir yapı değil, tamamen ön açıcı, ortada kalması muhtemel çalışmaları ayağa kaldırıp, ürün haline getirip Ar-Ge sürecini devam ettirmek yönünde bir inisiyatif alınmıştır. Bu inisiyatife katılmak isteyen bütün özel sektör ve kamu kuruluşlarını da bu çabada görmek isteriz."

"Ülkenin güvenliği açısından yerli ürünler öncelikli"

Demir, iletişim ve bilişimin önemli olduğu bir süreçte yerli ürünlerin sahada bulunmasını çok önemsediklerinin altını çizerek, kablosuz ağ yapılanmalarında güvenlik unsurunun dünyada sürekli konuşulduğunu, bu alanda yerli ürün anlamında bir an önce ön alınmaz ise gelecekte, uzun vadede çok geç kalınmış olabileceğine dikkati çekti. Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yabancı ürünlere karşı bir düşmanlığımız yok ancak ülkenin genel anlamda güvenliği açısından yerli ürünlerin olması çok öncelikli. Eğer yabancı firmalar çok iyi niyetli ve belli teknoloji alanlarında iş birliği yapmaya hazırlarsa, onlarla iş birliği yapmak da bir opsiyon. Buradaki kırmızı çizgi, bütün yazılım ve donanımın ana unsurlarına sahip olmak, gerektiği anda gerekli geliştirmeleri yapacak bir altyapıyla bu yolculuğu yapmak."

"Türkiye'nin uydu şirketi olmalı"

İsmail Demir, Türkiye'de çeşitli uyduların üretilebileceği bir yapının oluşturulması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu alandaki oyuncuların bir araya gelerek oluşturacakları yapının, Türkiye'nin uydu şirketi olması yönünde bir inisiyatif almak durumundayız. Türkiye'nin uydu şirketi olduğunda, bu şirket altında haberleşme ve gözlem uydu teknolojileri çalışılacaktır. Uydu meselesinin artık Türkiye'de, tek çatı altında, uydu ve uzay kabiliyetlerinin ortaya koyulduğu, kurumların birbiriyle ortak çalışma kültürlerini bu çatı altında birleştirdikleri bir yapı tarafından ele alınmasını ve bu yapının önümüzdeki günlerde oluşmasını bekliyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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